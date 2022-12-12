В России откажутся от штрафов для водителей за употребление некоторых лекарств

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Сотрудники ГИБДД не будут возбуждать дела при обнаружении в организме водителей следов некоторых лекарств, которые не относятся к наркотическим или психотропным. Об этом свидетельствуют рекомендации ГИБДД, которые ведомство направило в свои региональные управления.

Соответствующее решение было принято на фоне постановления Конституционного суда (КС), который запретил судам наказывать водителей, севших за руль после приема ряда лекарств. К таким медикаментам относятся, например, феназепам и фенибут.

Также решение связано с позицией КС по делу Василия Шевелева, который принял перед поездкой на авто препарат для лечения эпилепсии. Суд первой инстанции лишил гражданина прав, передает «Коммерсантъ».

В конце ноября в Государственную думу был внесен законопроект, который наделяет регионы правом устанавливать штрафы для автомобилистов за нарушение покоя граждан и тишины. В целях предупреждения совершения подобных правонарушений со стороны владельцев особо «шумных» транспортных средств предлагается закрепить возможность устанавливать для них размер штрафа в зависимости от категории транспортного средства и мощности его двигателя.