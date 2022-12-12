Более половины месячной нормы осадков местами выпало в столичном регионе

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В Московском регионе за 12 часов местами выпало более 50 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в понедельник, 12 декабря.

По его словам, на базовой метеостанции ВДНХ за 12 часов выпало 18 миллиметров осадков, что составляет примерно 35 процентов от месячной нормы.

— В Подмосковье в Клину — 20 миллиметров, Ново-Иерусалиме и Пушкине — 21 миллиметр, Наро-Фоминске и Электроуглях — 22 миллиметра, Волоколамске, Горках Ленинских и Железнодорожном — 23 миллиметра, Долгопрудном — 24 миллиметра, в Можайске — 25 миллиметров или 55 процентов от всей декабрьской нормы осадков, — написал Тишковец в Telegram.

Синоптик отметил, что выпадение осадков продолжается.

В начале этой недели в Московском регионе ожидаются рекордные осадки, которые в последний раз фиксировались в столице в 1960 году, а температурный фон будет колебаться от минус двух градусов до плюс четырех. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.