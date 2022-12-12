Школу и детсад построят в Хамовниках по договору участия

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, район Хамовники Карта всех событий

Частный инвестор в рамках договора участия возведет и передаст властям Москвы школу и детский сад в районе Хамовники. Об этом сообщил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман в понедельник, 12 декабря.

— Департамент городского имущества согласовал договор участия, по которому инвестор построит и передаст Москве образовательный комплекс, состоящий из школы и детского сада. Они рассчитаны на 175 учеников и 75 воспитанников соответственно. Ориентировочная стоимость объекта превысит 590 миллионов рублей, — сказал Гаман.

По его словам, объекты образования появятся в рамках реализации проекта жилой застройки общей площадью более 176 тысяч квадратных метров. Ввести здания в эксплуатацию планируется в 2030 году.

На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что договор участия — это механизм обеспечения города объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры за счет инвесторов.

До этого сообщалось, что в Хорошевском районе столицы планируется строительство нового учебного заведения. Школа, как уточняется, будет рассчитана на 1,1 тысячи учеников. Общая площадь объекта составит около 22 тысяч квадратных метров, при этом высота здания не превысит 35 метров.