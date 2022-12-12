Названы самые распространенные травмы из-за падения в гололед

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Врач — травматолог-ортопед Ренат Исмаилов рассказал о самых распространенных травмах, которые получают в условиях гололеда.

К наиболее частым травмам из-за падения в гололед относятся ушибы, переломы, вывихи верхних и нижних конечностей. Также врач отметил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Степень травмы зависит от большого числа факторов, например, скорости и высоты падения.

В особой зоне риска находятся пенсионеры: часто у них фиксируются переломы в области руки и плеча, а также головки бедренной кости и лодыжек в результате падения на льду.

После падения нужно обязательно обратиться к медикам, если возникла сильная боль, отек, изменился цвет кожи, передает Life.ru.

На прошлой неделе жители Петербурга столкнулись с непростыми погодными условиями: в городе наблюдались снег и гололед. Из-за этого возникали многокилометровые пробки, передает Nation news.

Травматолог Илья Лебедев объяснил, как стоит действовать в ситуации, если у человека есть подозрение на перелом после падения на льду. Об этом он рассказал «Вечерней Москве» в пятницу, 2 декабря.