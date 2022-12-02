Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Травматолог Лебедев объяснил, что делать в первую очередь при подозрении на перелом

Анастасия Харламова
Евгений Жуков

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Травматолог Лебедев объяснил, что делать в первую очередь при подозрении на перелом
Фото: Pexels

Травматолог Илья Лебедев объяснил, как стоит действовать в ситуации, если у человека есть подозрение на перелом после падения на льду. Об этом он рассказал «Вечерней Москве» в пятницу, 2 декабря.

Специалист подчеркнул, что сперва необходимо обеспечить пострадавшему покой и в таком положении не шевелить травмированной конечностью. Помимо этого, стоит обеспечить фиксацию места удара.

В случае травмы руки врач рекомендует плотно примотать ее к туловищу, а если же человек повредил ногу, то можно привязать ее к другой ноге. При подозрении на перелом позвоночника человека необходимо положить на твердую ровную поверхность.

Лебедев также подчеркнул, что в такой ситуации нельзя медлить, а нужно как можно скорее ехать в травмпункт. Он также добавил, что соответствующую помощь сможет оказать только профессионал. При помощи специализированного оборудования травматолог определит наличие перелома, его вид и степень тяжести.

При падении в гололед можно получить различные травмы, однако существует несколько способов защиты, которые помогут избежать их. Об этом рассказал травматолог Константин Терновой во время беседы с «Вечерней Москвой».

Здоровье Врачи Травмы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте