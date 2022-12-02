Травматолог Лебедев объяснил, что делать в первую очередь при подозрении на перелом

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Травматолог Илья Лебедев объяснил, как стоит действовать в ситуации, если у человека есть подозрение на перелом после падения на льду. Об этом он рассказал «Вечерней Москве» в пятницу, 2 декабря.

Специалист подчеркнул, что сперва необходимо обеспечить пострадавшему покой и в таком положении не шевелить травмированной конечностью. Помимо этого, стоит обеспечить фиксацию места удара.

В случае травмы руки врач рекомендует плотно примотать ее к туловищу, а если же человек повредил ногу, то можно привязать ее к другой ноге. При подозрении на перелом позвоночника человека необходимо положить на твердую ровную поверхность.

Лебедев также подчеркнул, что в такой ситуации нельзя медлить, а нужно как можно скорее ехать в травмпункт. Он также добавил, что соответствующую помощь сможет оказать только профессионал. При помощи специализированного оборудования травматолог определит наличие перелома, его вид и степень тяжести.

При падении в гололед можно получить различные травмы, однако существует несколько способов защиты, которые помогут избежать их. Об этом рассказал травматолог Константин Терновой во время беседы с «Вечерней Москвой».