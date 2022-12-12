Вырос спрос на покупку коньков и лыж в Петербурге

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В Санкт-Петербурге вырос спрос на покупку зимнего инвентаря.

Так, спрос на коньки увеличился на 96 процентов. При этом фигурные коньки искали в два раза чаще, чем раньше, а хоккейные — на 80 процентов чаще. В то же время выросло общее предложение подобных товаров — на 39 процентов.

Стали пользоваться большим спросом лыжи — на 78 процентов. Чаще петербуржцы ищут беговые варианты, но также пользуются популярностью и горные. При этом число объявлений о продаже лыж выросло на 34 процента.

Также жители Санкт-Петербурга стали чаще арендовать коньки и лыжи. Интерес к прокату коньков вырос на 77 процентов, лыж — на 104 процента, сноубордов — на 84 процента, передает издание «Невские новости».

В центре Петербурга на Конюшенной площади совсем скоро откроется новогодний каток. Он станет площадкой детских ледовых представлений, передает «Царьград».

Катание на коньках — прекрасный вариант проведения досуга. Что нужно сделать перед походом на каток, рассказала тренер Татьяна Шилина.