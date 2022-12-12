Россиянам назвали стоимость крабового салата для праздничного стола

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Эксперты платформы фискальных данных «Такском» посчитали, во сколько обойдется российской семье из четырех человек приготовить на новогодний стол популярный салат из крабовых палочек.

Согласно данным специалистов, в декабре на продукты для этого блюда потребуется 290,02 рубля. Это на 10 процентов больше прошлогоднего показателя.

При расчетах эксперты исходили из классического рецепта, который включает упаковку крабовых палочек (122 рубля), четыре яйца (34 рубля), один огурец (39,5 рубля), банку консервированной кукурузы (75 рублей), 100 граммов майонеза (19,2 рубля) и соль (0,32 рубля).

Авторы исследования обращают внимание, что стоимость продуктов они определили на основе анализа свыше 43 миллиардов кассовых чеков, передает RT.

Совсем скоро наступит Новый год. В праздничное меню традиционно включены любимые не одним поколением россиян салаты — оливье, селедка под шубой и «Мимоза». Все знают, что в их состав входят яйца, но далеко не все умеют правильно готовить этот продукт. Шеф-повар Александр Белькович рассказал «Вечерней Москве», как правильно варить яйца для новогодних салатов.