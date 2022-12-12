Продолжительность жизни в России увеличилась на 1,8 года

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Показатель ожидаемой продолжительности жизни с конца 2021 года вырос в России на 1,8 года. Об этом рассказал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, в России наблюдается траектория снижения смертности.

Так, сейчас страна вернулась к показателям ниже 2019 года. Предполагается, что к концу текущего года показатель ожидаемой продолжительности жизни должен увеличиться еще, передает ТАСС.

В середине июля президент России Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Глава государства уточнил, что сотрудники медицинских учреждений в период пандемии коронавирусной инфекции показали высокий уровень профессионализма. Плоды их работы, по словам Путина, в настоящее время сильно отражаются на жизни общества.

Недавно испанские ученые доказали, что даже семь минут ежедневной физической активности позволят значительно улучшить состояние здоровья. Участниками эксперимента стали 3357 человек, за которыми ученые наблюдали в течение 15 лет. Выяснилось, что даже 50 минут ходьбы или другой нагрузки в неделю позволяют снизить риск смертности на 31 процент.