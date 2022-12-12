«У меня была истерика»: Гостюхин отрекся от сестры и внебрачной дочки из-за Украины

Фото: Дальнобойщики, 2001–2012гг.

Российский актер Владимир Гостюхин перестал общаться с сестрой и внебрачной дочерью из-за ситуации на Украине и западной пропаганды. Об этом рассказал сам артист на передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1».

— Я потерял сестру... Ну как потерял? Она не совсем здорова, возраст уже. Вся эта украинская пропаганда заморочила ей голову, с ней невозможно разговаривать! Сестра жила в Харькове, у нас достаточно там родственников. Когда началась спецоперация, я отправил ей письмо, и что началось... Пошла антирусская речь... У меня была истерика. Это у многих сейчас, — признался Гостюхин.

Внебрачная дочь актера Александра живет в США. По словам 76-летнего артиста, девушка тоже попала под воздействие западной пропаганды и не желает слушать родного отца. Гостюхин подчеркнул, что в Америке «сошли с ума», а Александра из-за этого «отошла от России».

До этого за антироссийскую позицию была осуждена актриса Чулпан Хаматова. Ее «коллега по цеху» Сергей Никоненко заявил, что считает Хаматову талантливой, но не понимает, кому российская актриса может быть нужна в Латвии.