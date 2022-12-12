Эксперты обсудят особенности и форматы корпоративного обучения

15 декабря пройдет заседание Комиссии по образованию Ассоциации менеджеров на тему: «Создание новых знаний — новый актуальный вид деятельности корпоративного университета?» Участники дискуссии обсудят следующие вопросы:
В обсуждении примут участие: Андрей Афонин, директор, Университет Банка России; Елена Брико, начальник управления образовательным циклом, Корпоративный университет НЛМК; Светлана Теселкина, руководитель, Корпоративный университет X5 Group; Наталья Шумкова, заместитель директора, Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ.