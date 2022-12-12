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Эксперты обсудят особенности и форматы корпоративного обучения

Оксана Васильева
Общество
Эксперты обсудят особенности и форматы корпоративного обучения
Фото: Пресс-служба мероприятия

15 декабря пройдет заседание Комиссии по образованию Ассоциации менеджеров на тему: «Создание новых знаний — новый актуальный вид деятельности корпоративного университета?» Участники дискуссии обсудят следующие вопросы:

  • Корпоративный университет как площадка сбора, обработки и тиражирования передовых знаний и технологий бизнеса материнской организации — цели, форматы, КПЭ.
  • В каких форматах новые корпоративные знания эффективно использовать в корпоративном обучении: кейсы, кастомизированные учебники, дайджесты?
  • Интеллектуальный потенциал и роль корпоративных университетов в развитии прикладных исследований для материнской организации — каковы здесь успешные практики?

В обсуждении примут участие: Андрей Афонин, директор, Университет Банка России; Елена Брико, начальник управления образовательным циклом, Корпоративный университет НЛМК; Светлана Теселкина, руководитель, Корпоративный университет X5 Group; Наталья Шумкова, заместитель директора, Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ.

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