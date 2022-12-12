«Мама попросила»: Орбакайте и Николаев взбесили россиян сине-желтыми костюмами

Фото: Youtube / Кристина Орбакайте

Недавно певица Кристина Орбакайте приняла участие в шоу «Дуэты», где спела с коллегой по цеху Игорем Николаевым песню своей матери Аллы Пугачевой «Осенний поцелуй». Артисты вышли на сцену в одежде, оттенок которой напомнил зрителям флаг Украины, что вызвало волну недовольства.

— Кристина и тут и там успевает. Деликатно молчит здесь. Нежно улыбается в «Рив Гоше». И там по митингам не заставляют шляться. Всесильная мама, наверное, попросила, — написал один из пользователей в комментариях к записи программы.

Многие комментаторы отметили, что подобный выбор одежды, вероятно, был связан с позицией Орбакайте. После отъезда из России Пугачевой певица поддержала свою мать, но продолжила выступать на сцене. При этом открыто свою позицию по текущей ситуации не высказывала, передает «Телепрограмма».

В ноябре Кристина Орбакайте на одном из своих концертов предстала перед зрителями в образе своей матери Аллы Пугачевой. На ней был надет просторный балахон, украшенный серебряными нитями. Со сцены артистка сделала обращение к зрителям.