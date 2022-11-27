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Приметы и советы

Орбакайте в образе Пугачевой обратилась к зрителям на концерте

Юлия Курганова
Общество
Орбакайте в образе Пугачевой обратилась к зрителям на концерте
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Кристина Орбакайте на одном из своих последних концертов предстала перед зрителями в образе своей матери Аллы Пугачевой. Видео с ее выступления опубликовано в Telegram-канале портала BLIZT+.

На ней был надет просторный балахон, украшенный серебряными нитями. Со сцены артистка сделать обращение к зрителям.

— Счастливая артистка, счастливая женщина, счастливая мать. Ну и конечно же очень счастливая дочь! Мне вспоминается фраза, которую произнесла умная женщина, и которая обязательно еще споет. Она сказала: «Я мечтаю жить в то время, когда вся злоба людская уйдет только в ритмы музыки. А нам только останется мирное небо над головой и здоровые счастливые дети», — заявила Орбакайте.

15 ноября Алла Пугачева рассказала об очередной годовщине отношений с юмористом Максимом Галкиным*. В честь праздника артист передал жене букет цветов, а сама Примадонна намекнула, что соскучилась по супругу.

До этого Пугачева прокомментировала негативные слова в свой адрес. По заявлению Примадонны, она оказалась рада критике со стороны людей, которых «всегда терпеть не могла».

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» призвал не обращать внимания на слова артистки, назвав ее «давно забытой». Он напомнил, что песни Пугачевой в редком случае ротируются на крупных радиостанциях. Так, Примадонна за последние 20 лет не выпустила новых композиций.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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