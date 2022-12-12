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В Госдуму внесли законопроект о возможности голосовать на выборах с 16 лет

Араз Салехов
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возможности голосовать на выборах с 16 лет
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Партия ЛДПР внесла в Государственную думу законопроект о возможности голосования с 16 лет. Соответствующий законопроект был опубликован в понедельник, 12 декабря.

Согласно замыслу авторов, уменьшение возраста голосующих даст возможность вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах. Как уточняется, такое право можно дать 16-летним россиянам, потому что с этого возраста гражданам можно вступать в брак, заключать трудовые договоры и работать предпринимателями.

Внести основные изменения предполагается в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

До этого Госдума повысила минимальный размер оплаты труда в России: с 1 января 2023 года он составит 16 242 рубля. Таким образом, МРОТ вырастет на 6,3 процента.

Помимо этого, в Госдуму внесли законопроект о выходе России из Международного валютного фонда. С подобной инициативой выступили депутаты КПРФ. Как утверждают парламентарии, сегодня России нет смысла продолжать участвовать в МВФ. Это связано с тем, что фонд не смог предотвратить введение новых антироссийских санкций.

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