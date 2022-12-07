Госдума повысила минимальный размер оплаты труда в России

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С 1 января 2023 года минимальный ежемесячный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 16 242 рублей. Соответствующий закон приняла Государственная дума РФ.

— С последнего повышения, которое прошло в июне 2022 года, МРОТ вырастет на 6,3 процента, — уточняется в Telegram-канале Госдумы.

Результаты исследования сервиса «Работа.ру» свидетельствуют, что россияне в идеале хотели бы в следующем году зарабатывать в среднем 135 тысяч рублей в месяц. Также они указали средний ожидаемый доход. По мнению жителей страны, он составит 84 тысячи рублей.

Также аналитики провели опрос и выяснили, какой минимальный размер оплаты труда хотели бы жители различных регионов России. Так, жители столицы хотели бы получать в месяц сумму не ниже 43 500 рублей в месяц. В топ-3 по ожиданиям также попали Владивосток (40 900 рублей) и Хабаровск (40 700 рублей).

До этого сообщалось, что в Государственную думу внесли законопроект о 13-й пенсии. О сути новой инициативы и вероятности ее принятия — в материале «Вечерней Москвы».