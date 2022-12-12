FT: Стоимость владения машиной с ДВС и электромобилем практически сравнялась

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Из-за резкого подорожания стоимости топлива в текущем году стоимость владения электромобилем практически сравнялась, а в отдельных случаях даже стала меньше, чем машиной с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные лизинговой компании LeasePlan.

Как отмечают эксперты, электромобили имеют более дорогой по сравнению со стоимостью ДВС аккумуляторный двигатель. Однако расходы на его эксплуатацию гораздо ниже за счет меньшей стоимости обслуживания и недорогие заправки. В компании подчеркнули, что электромобили почти на всей территории Европы на сегодняшний день стоят столько же или даже дешевле по совокупной стоимости владения, чем автомобили с бензиновыми или дизельными двигателями.

В частности, специалисты LeasePlan сравнили цены на электромобиль Skoda Enyaq и его аналог с ДВС Ford Kuga. Так, в 19 из 22 европейских государств эти машины стоили примерно одинаково, а в некоторых электрокар был даже дешевле.

Эксперты посчитали, что расходы на зарядку сейчас составляют около 15 процентов от стоимости владения электромобиля, а стоимость заправки машины с ДВС составляет около 28 процентов от общей стоимости владения, пишет «Газета.ру».

В конце октября в России состоялся старт продаж электромобилей российского производства Evolute, у официальных дилеров уже можно приобрести седан i-Pro.

Главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что седан i-Pro представляет наибольший интерес в модельном ряде Evolute. По его словам, стоимость авто является «очень красивой» на фоне остальных электромобилей.