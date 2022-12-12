Главную новогоднюю ель России спилили в Волоколамске

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Главную новогоднюю ель России в понедельник, 12 декабря, спилили в Волоколамском городском округе Московской области, вечером 14 декабря ее доставят в Кремль.

В пресс-службе управления делами президента РФ уточнили, что ель росла вблизи деревни Гряды. Ее нашли во время занятия школьного лесничества «Друзья леса». Лесничий решил измерить параметры красивого дерева, которые оказались соответствующими «кремлевским стандартам».

Дереву 95 лет, его высота — 27 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а размах веток — 10 метров.

Глава городского округа Волоколамск Михаил Сылка отметил, что для всех желающих посмотреть на спил елки был организован праздничный концерт с выступлением творческих коллективов региона.

— В преддверии Нового года, когда без елки не обойтись, на нашей территории была выбрана самая лучшая, по оценкам специалистов, елка. Конечно, для нас это гордость и честь, тем более что эту елку нашли наши юные лесники, которые занимаются в лесничестве, — цитирует Сылку ТАСС.

Остался месяц до Нового года, а столицу уже начали украшать. 30 ноября «Вечерняя Москва» отправилась на склад новогодних иллюминаций, гирлянд и арт-объектов, которые наполнят город праздничной атмосферой уже на днях.