Аналог «Биг Мака» анонсировали в сети «Вкусно — и точка»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Аналог «Биг Мака» — бургер «Биг Хит» — появится в сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в феврале следующего года. Об этом заявил гендиректор сети Олег Пароев в понедельник, 12 декабря.

«Биг Мак» можно было купить в ушедшем из РФ McDonald's. Бургер был одной из самых знаменитых позиций ресторана.

— Мы нашли и разработали аналог «Биг Мака», и уже в феврале появится продукт под название «Биг Хит», который ожидается нашим потребителями, — сказал Пароев на пресс-конференции.

Гендиректор сети отметил, что «Биг Хит» создавался тогда. Во «Вкусно — и точка» надеются, что потребители почувствуют тот же вкус, что был раньше, передает РИА Новости.

7 декабря «Вкусно — и точка» запустила доставку в Москве. Оформить заказ можно через мобильные приложения «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Отмечается, что в рамках первого этапа тестирования доставки заказать еду можно будет из ограниченного количества точек. В столице к сервису подключат 28 кафе.