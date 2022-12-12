Синоптик Позднякова предупредила о снеге и дожде в Москве до конца недели

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Погода теплее нормы и обилие осадков ожидаются в Москве в течение недели. Об этом заявила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 12 декабря.

— У нас всю неделю погоду будет определять атлантический циклон, а это значит, что погода будет облачная с осадками различной фазы и интенсивности. Сегодня преимущественно осадки в виде дождя, в ночь на вторник они будут смешанной фазы, то есть к дождю будет примешиваться мокрый снег. Завтра днем в чистом виде будет снег, — сказала синоптик.

Она добавила, что температура в столице в понедельник будет минус 1 — плюс 1 градус. Начиная с 10 часов утра вторника будет становиться холоднее, вечером в Москве ожидаются до минус 3 градусов и гололедица, продолжила Позднякова.

В ночь со вторника на среду и днем 14 декабря будет облачно, ожидается снег. По словам синоптика, температура в этот день будет варьироваться от минус 2 до минус 5 градусов. В ночь на четверг существенных осадков не ожидается, а днем в этот день временами будет идти снег.

Температура воздуха в Москве в четверг и пятницу, заключила Позднякова, ожидается от минус 5 до минус 7 и от минус 2 до минус 4 градусов соответственно. В субботу пойдет снег, температура в течение суток ожидается минус 2 — минус 7 градусов, передает РИА Новости.

В начале этой недели в Московском регионе ожидаются рекордные осадки, которые в последний раз фиксировались в столице в 1960 году, а температурный фон будет колебаться от минус двух градусов до плюс четырех. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Также Леус отметил, что Москве предстоит столкнуться с возвращением морозов и усилением осадков с 12 по 16 декабря.