«Сильный снег и туман»: синоптик Леус рассказал о погоде в Москве на этой неделе

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Москве предстоит столкнуться с возвращением морозов и усилением осадков с 12 по 16 декабря. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам собеседника «ВМ», в понедельник, 12 декабря, Москву накроет мокрый снег, переходящий в дожди. Не исключено, что в столице будет побит суточный рекорд по количеству выпавших осадков — 12,5 миллиметра. В последний раз он был установлен в 1960 году.

Столбики термометров поднимутся выше нуля и могут достигнуть отметки в плюс четыре градуса. Однако уже на следующий день станет холоднее, и к ночи со вторника на среду температура вернется к минусовым показателям. Это приведет к образованию гололедицы.

К среде минусовая погода зафиксируется, ночью температура воздуха в городе может достигать минус 10 градусов.

В четверг днем может снова ненадолго потеплеть. Максимальная температура воздуха составит от минус одного до плюс одного градуса.

— По предварительным прогнозам, в пятницу, 16 декабря, ожидаются переменная облачность, сильный снег и туман, — добавил Леус.

Кроме того, в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за возникшей гололедицы. В Москве предупреждение действует до 11 часов 13 декабря.