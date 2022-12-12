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Полиция ликвидировала подпольный бойцовский клуб в Москве

Степан Жирнов
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Полиция ликвидировала подпольный бойцовский клуб в Москве
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Малая Семёновская улица Карта всех событий

Столичная полиция ликвидировала подпольный бойцовский клуб. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в понедельник, 12 декабря.

По словам собеседника «ВМ», о незаконной организации сотрудники правоохранительных органов узнали после анонимного звонка. Неизвестный сообщил полицейским, что в одном из московских баров, расположенном на Малой Семеновской, будет происходить подпольный бой. Правоохранители прибыли по адресу до начала мероприятия и задержали 43 человека.

Среди них оказался и организатор поединков, 43-летний тренер-инструктор по боевым единоборствам. По его словам, целью мероприятия был исключительно спортивный интерес. Каждый участник приносил с собой взнос в размере 300 рублей. Примечательно, что за аренду помещения организатор не платил.

Другое незаконное начинание пресекли подмосковные полицейские. Правоохранители совершили облаву и ликвидировали два подпольных казино в Подольске.

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