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Mint: Индия на следующей неделе приступит к расчетам в рупиях в торговле с Россией

Араз Салехов
Политика
Mint: Индия на следующей неделе приступит к расчетам в рупиях в торговле с Россией
Фото: Unsplash

Банки Индии со следующей недели начнут торговые расчеты с Россией в рупиях. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает индийская газета Mint.

— Ряд вопросов решен. Экспортеры и импортеры начали обращаться в банки для открытия счетов (в рупиях — прим. «ВМ»). Со следующей недели по некоторым партиям товаров ожидается торговый расчет с Россией по новой платежной системе, — рассказал генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай.

Он считает, что расчеты в рупиях решат проблему растущего торгового дефицита Индии в торговле с Россией. Сахай добавил, что индийский импорт в торговле с Россией десятикратно превысил экспорт государства. В том случае, если Россия будет платить рупиями за индийские товары, есть шанс увеличить экспорт отечественной продукции в Россию, цитирует его РИА Новости.

В сентябре президент России Владимир Путин отметил рост товарооборота между РФ и Индией. По его словам, поставки удобрений из РФ увеличились более чем в восемь раз. Он выразил надежду, что налаживание сотрудничества поможет индийским аграриям обеспечить продовольствием население страны.

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