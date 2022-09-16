Путин отметил рост товарооборота между Россией и Индией

Фото: Пресс-служба Совфеда

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября.

— Товарооборот растет, в том числе за счет поставок, как вы и просили это сделать, дополнительных поставок российских удобрений на индийский рынок, — сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что поставки удобрений из РФ увеличились более чем в восемь раз. Он выразил надежду, что налаживание сотрудничества поможет индийским аграриям обеспечить продовольствием население страны, передает РИА Новости.

На этот день у Путина также запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках ШОС.

Накануне президент РФ провел переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, в ходе которых подчеркнул, что отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, намеченным в предыдущие годы.