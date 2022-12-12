Песков заявил, что все необходимые процедуры были выполнены перед помилованием Грайнер

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все необходимые процедуры были выполнены перед обменом американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута. Об этом он сообщил в понедельник, 12 декабря.

Таким образом пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, писала ли американская спортсменка прошение о помиловании российскому лидеру Владимиру Путину.

— Все необходимые процедуры были выполнены в соответствии с законом, — цитирует Пескова РИА Новости.

Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер был завершен 8 декабря. По данным МИД России, Белый дом неоднократно отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Несмотря на это, российская сторона продолжала активную работу по данному вопросу.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер является абсолютно неравнозначным, так как американка с точки зрения военно-политической стратегии никакой ценности не имеет. По его словам, причина, по которой США при посредничестве ОАЭ согласились пойти на такую сделку, весьма неочевидна.