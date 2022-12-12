Мальчик, приехавший в Москву из Иркутска с семьей на отдых, утонул в ванне

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Долгоруковская улица Карта всех событий

12-летний мальчик, который приехал с родителями и сестрой в столицу из Иркутска, утонул в ванне в арендованной квартире. Об этом стало известно в понедельник, 12 декабря.

Трагедия произошла в субботу, 10 декабря, в квартире жилого дома на Долгоруковской улице. Семья из Иркутска приехала в столицу и арендовала двухкомнатную квартиру для проживания.

После прогулки по городу перед сном подросток решил принять ванну. Ребенка долго не было, и отец решил проверить, как у него дела. Войдя в комнату, родитель увидел сына, лежащего в ванне вниз головой. Мужчина вытащил школьника из воды и перенес на диван, после чего вызвал скорую. На тот момент мальчик был еще жив. Прибывшие на место врачи не сумели спасти ребенка.

Расследование показало, что причиной смерти стал неправильно установленный водонагреватель. Ребенок надышался угарным газом и потерял сознание.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, сообщил Telegram-канал Shot.

Другая трагедия произошла в Пермском крае. Пятиклассник украл у бабушки бутылку самогона. Напившись спиртного, ребенок уснул на улице и замерз насмерть.