Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

С начала августа текущего года специалисты обнаружили в Северодонецкой агломерации останки около двух тысяч человек, погибших в результате ударов Украины. Об этом заявила советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока в понедельник, 12 декабря.

— Агломерация города Северодонецк, город Рубежное, город Лисичанск, город Кременная — по нашим данным, погибло около 2000 (человек — прим. «ВМ») гражданского населения, — сказала она.

По словам Сороки, в работе принимали участие сотрудники полевой команды, МВД, бюро судебно-медицинских экспертиз и МГБ. Наибольшее число останков было обнаружено в городе Рубежное — 318. Еще 149 нашли в Северодонецке. Кроме того, в Кременной специалисты подняли останки 31 подопечного дома престарелых и инвалидов, сожженного Вооруженными силами Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что украинские военнослужащие минируют правый берег Днепра в Херсонской области. В результате подобных мер преимущественно гибнут рыбаки из числа местных жителей.