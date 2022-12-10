В Херсонской области сообщили о минировании правого берега Днепра со стороны ВСУ

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Украинские военнослужащие минируют правый берег Днепра в Херсонской области. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщил представитель оперативных служб региона.

Так, по данным собеседника, в результате этого преимущественно гибнут рыбаки из числа местных жителей. Российские бойцы «практически ежедневно» вылавливают «тела с характерными повреждениями» из реки, передает ТАСС.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о массовых репрессиях украинских военных против мирного населения, которые осуществляются на правом берегу Днепра.

По словам дипломата, представительница властей Украины Галина Луговая «заранее предупредила», что ВСУ будут «отстреливать предателей, как собак».

Помимо этого, постпред России при ООН подчеркнул, что украинское руководство ввело в Херсоне практику комендантского часа «в качестве ширмы».

17 ноября сообщалось, что украинские войска планируют провести в занятом ими Херсоне мобилизационные мероприятия среди всех граждан призывного возраста.