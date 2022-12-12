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Приметы и советы

Реабилитолог Бондаренко дал советы, как справиться с переутомлением

Ирина Игнатенко
Общество
Реабилитолог Бондаренко дал советы, как справиться с переутомлением
Фото: shutterstock

Реабилитолог, эксперт по биомеханике человека Владимир Бондаренко дал советы, как справиться с переутомлением к концу года.

Первый и один из самых важных шагов, которые стоит предпринять — начать полноценно высыпаться. Чтобы утром чувствовать себя бодрым и энергичным, сон должен быть не менее шести-семи часов, и ложиться лучше не позже 23:00. Все гаджеты лучше отложить хотя бы за час до сна.

Также стоит наладить водный режим. Нужно в течение часа выпивать от 150 до 350 мл воды. Тогда наше тело не будет уставать, начнут правильно работать все дренажные функции внутри организма.

Кроме того, Бондаренко посоветовал заняться своим досугом, чтобы подарить себе поожительные эмоции, передает aif.ru.

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