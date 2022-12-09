Медицинский консультант рассказала, как привести себя в форму за две недели до Нового года

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Как привести себя в форму за две недели до Нового года, рассказала врач высшей категории, к. м. н. Екатерина Гергесова.

Как отметила эксперт, в первую очередь нужно наладить режим сна и отдыха. Хронический недосып (менее 7–8 часов сна в сутки) крайне негативно сказывается на работе мозга, сердца, сосудов. Он также способен привести к серьезным нарушениям.

Важно обеспечить полноценное питание. Стоит убрать из рациона фастфуд, полуфабрикаты, сладости и снеки. Вместо них нужно включить блюда из мяса, птицы, рыбы, полезные углеводы в виде каш, овощи, по возможности — фрукты, сообщает Общественная служба новостей.

Предновогодняя суета — не время для жестких диет, считает специалист. А вот разумные ограничения только пойдут на пользу.

Кроме того, медик посоветовала увеличить физическую активность и продолжительность прогулок на свежем воздухе.

В свою очередь реабилитолог Владимир Бондаренко посоветовал не забывать о приятном досуге для восстановления сил. Живя по принципу «дом — работа — дом», легко выгореть, утратив не только силы, но и желание что-то делать, к чему-то стремиться. Подзарядить «батарейку» помогут положительные впечатления, передает aif.ru.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какие лекарства должны быть в домашней аптечке на новогодних праздниках. Следует запастись средствами от поноса, так как диарея может возникнуть при панкреатите или стать следствием отравления. Кроме того, аптечку нужно укомплектовать средствами от аллергии, передает ФАН.

Как сбросить вес к Новому году без вреда для здоровья, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.