Путин и Пашинян обсудили безопасность армяно-азербайджанской границы

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону обеспечение безопасности на границе Армении и Азербайджана. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Особое внимание уделено обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье, — говорится в сообщении.

Путин и Пашинян также обсудили договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, передает официальный сайт Кремля.

Министерство иностранных дел Азербайджана передало России ноту российскому МИД. В ней говорится, что в зоне ответственности российского миротворческого контингента (РМК) в Карабахе произошел инцидент у месторождений Гызылбулаг и Дамирли.

Как уточняется, он произошел в тот момент, когда представители министерств экономики и экологии Азербайджана, а также некоторых других гражданских структур прибыли на месторождения Гызылбулаг и Дамирли в зоны ответственности РМК.

В конце октября азербайджанский лидер на двусторонней встрече в Сочи с главой российского государства заявил, что Баку выдвигает пять основных принципов для нормализации отношений с Ереваном. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал карабахский конфликт «историей, которая была решена два года назад, поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего».