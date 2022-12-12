РГСУ перевел российскую Конституцию на язык жестов

Конституция Российской Федерации / Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Вышел в свет перевод Конституции РФ на язык жестов, который принадлежит Российскому государственному социальному университету (РГСУ). Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщила пресс-служба вуза.

— Сегодня, в День Конституции России, впервые вышло в свет издание Конституции... на русском жестовом языке для людей с ограниченным слухом. Это первое в нашей стране специализированное издание, адаптированное для слабослышащих граждан, подготовлено Российским государственным социальным университетом, — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности ректора вуза Андрей Хазин отметил, что инициатива направлена на то, чтобы обратить внимание общественности на необходимость создания для людей с ограниченными возможностями полноценной, в том числе информационной, среды. По его словам, проект с переводом главного российского документа является первым шагом в этом направлении, передает РИА Новости.

Недавно президент России Владимир Путин напомнил, что сегодня права и свободы россиян гарантированы Конституцией, они незыблемы, и об этом нельзя забывать.