Терапевт Кондрахин объяснил, как выбрать эффективный противовирусный препарат

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Траты россиян на противовирусные препараты выросли в 1,6 раза за последние две недели. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина, как выбрать достойный препарат в аптеке.

Выбор препарата

По словам специалиста, каждый вирус лечится определенным препаратом. Однако если человек решил самостоятельно выбрать лекарство в аптеке, то нужно посмотреть инструкцию.

— Там должно быть написано, что средство увеличивает или усиливает выработку интерферона и способствует усилению собственного иммунитета, — уточнил врач.

Он подчеркнул, что все противовирусные препараты можно принимать только по назначению врача.

Кроме того, Кондрахин назвал единственное средство, которое может справиться с гриппом:

— Существует только один противовирусный препарат с доказанным свойством — Осельтамивир. Он зарегистрирован ВОЗ как единственный в мире медикамент для лечения гриппа. В остальных случаях противовирусные препараты не носят доказательного характера.

Врач подчеркнул, что противовирусное лечение можно эффективно провести в первые сутки интерфероном, который позволяет сделать заместительную терапию.

Народный средства и парацетамол

По словам специалиста, народные средства не помогают в борьбе с простудой и гриппом. Однако большое количество жидкости с лимоном или имбирем может быть полезно для организма в период болезни другими свойствами.

— Все народные средства, как показала практика, не работают. Лимон и имбирь не могут помочь в борьбе с вирусами. Они только наводняют организм, так как человек пьет много вкусного чая. Большое количество жидкости помогает выводить токсины при простуде. Тем не менее данные продукты не лечат простуду, — рассказал Кондрахин.

Терапевт отметил, что и привычный россиянам парацетамол также не является действенным противовирусным лекарственным препаратом.

— Парацетамол оказывает только симптоматическое лечение, как и вся противовирусная терапия, — подчеркнул врач.