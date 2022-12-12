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Суд приговорил муниципального депутата Хараидзе к четырем годам колонии за мошенничество

Степан Жирнов
Происшествия
Суд приговорил муниципального депутата Хараидзе к четырем годам колонии за мошенничество
Фото: Пресс-служба Тверского районного суда
Россия, Москва, улица Фадеева Карта всех событий

Тверской районный суд столицы признал муниципального депутата Катеван Хараидзе виновной в мошенничестве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 12 декабря.

Согласно приговору, Хараидзе отправится в колонию общего режима на четыре года, а также выплатит штраф в размере 700 тысяч рублей. Помимо этого, женщине запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение двух лет после освобождения.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны: сумма материального ущерба взыскана в полном объеме. Она составила пять миллионов рублей.

Уголовное дело по статье «Мошенничество» было возбуждено в отношении муниципального депутата Тверского округа столицы после того, как она договорилась с фирмой-застройщиком о том, что за вознаграждение сможет урегулировать конфликт компании с жителями дома на улице Фадеева. Жильцы были недовольны тем, что строительная техника разъезжает по двору, и установили шлагбаумы.

Хараидзе пообещала застройщику поспособствовать решению вопроса в пользу компании на собрании собственников, притом что не имела такой возможности изначально. За свою помощь женщина вместе с сообщником запросила 15 миллионов рублей.

10 июня 2021 года подельник депутата получил первую часть суммы и часть денег передал подсудимой. Во время передачи второй части денег мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело, которое после расследования было передано в суд 18 октября 2021 года. С тех пор шли судебные слушания.

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