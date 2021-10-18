Уголовное дело против муниципального депутата Хараидзе направили в суд

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Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинение в отношении муниципального депутата Тверского округа столицы Кетеван Хараидзе. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 18 октября, «ВМ» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Обвиняемой вменяют уголовную статью «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

По данным следствия, обвиняемая действовала с 38-летним соучастником. Она узнала, что жильцы дома на улице Фадеева конфликтуют с застройщиком из-за запрета о сквозном проезде специализированной техники через жилую зону дома для проведения строительных работ. Тогда Хараидзе решила использовать эти обстоятельства для хищения денежных средств в особо крупном размере.

— Соучастники, заведомо зная о невозможности исполнения взятых на себя обязательств, ввели представителей коммерческой организации в заблуждение и за денежное вознаграждение в размере 15 миллионов рублей пообещали оказать содействие в принятии общим собранием собственников жилого дома решения в пользу компании, — пояснила Людмила Нефедова.

10 июня текущего года соучастник получил пять миллионов рублей в офисе на Краснопролетарской улице. Часть средств он отдал обвиняемой.

— Через несколько дней при получении очередной части оговоренной суммы в сумме пять миллионов рублей он был задержан правоохранителями на месте совершения преступления, — добавила руководитель пресс-службы.

После проведения необходимых мероприятий прокуратура утвердила обвинение.

В среду, 13 октября, стало известно, что силовики задержали инспектора ГИБДД, который убедил предпринимателя заплатить ему 35 миллионов рублей за «помощь» в прекращении уголовного дела. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».