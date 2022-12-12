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Машина сбила пешехода на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Машина сбила пешехода на востоке Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Косинская улица Карта всех событий

На востоке Москвы машина сбила человека на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 12 декабря.

По данным пресс-службы, ДТП произошло на Большой Косинской улице в районе дома № 16. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги в районе аварии затруднено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще один человек попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе на западе столицы. Авария произошла на Ельницкой улице в районе дома № 14.

Также в пятницу, 12 декабря, машина сбила велосипедиста. Мужчина пересекал проезжую часть на красный свет, и водитель не успел затормозить.

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