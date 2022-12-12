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Приметы и советы

Захарова назвала Бута символом юридического беспорядка США

Евгений Белоусов
В мире
Захарова назвала Бута символом юридического беспорядка США
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Виктор Бут стал символом юридического беспорядка, который устраивают США в отношении россиян. Такое мнение высказала в понедельник, 12 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Виктор Бут по большому счету стал символом того юридического беспредела, который чинят американские власти в отношении наших граждан, — заявила дипломат.

Вашингтон демонизировал Бута и придумал ему такую биографию, с которой для американцев он стал символом и доказательством того, что Россия представляет собой империю зла, добавила Захарова в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

После 14 лет тюремного заключения в США россиянина вернули на родину. Предпринимателя 8 декабря обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Его история получила широкий резонанс в мировых СМИ. А в США по мотивам его жизни даже сняли фильм. Кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».

После приезда в Россию Бут принял решение стать членом партии ЛДПР. Лидер фракции Леонид Слуцкий лично вручил Буту партийный билет. Слет партии проходил на сцене Колонного зала Дома Союзов.

Мария Захарова Виктор Бут США
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