Захарова назвала Бута символом юридического беспорядка США

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Виктор Бут стал символом юридического беспорядка, который устраивают США в отношении россиян. Такое мнение высказала в понедельник, 12 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Виктор Бут по большому счету стал символом того юридического беспредела, который чинят американские власти в отношении наших граждан, — заявила дипломат.

Вашингтон демонизировал Бута и придумал ему такую биографию, с которой для американцев он стал символом и доказательством того, что Россия представляет собой империю зла, добавила Захарова в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

После 14 лет тюремного заключения в США россиянина вернули на родину. Предпринимателя 8 декабря обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Его история получила широкий резонанс в мировых СМИ. А в США по мотивам его жизни даже сняли фильм. Кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».

После приезда в Россию Бут принял решение стать членом партии ЛДПР. Лидер фракции Леонид Слуцкий лично вручил Буту партийный билет. Слет партии проходил на сцене Колонного зала Дома Союзов.