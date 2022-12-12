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Почти 60 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах

Александр Афонин
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Почти 60 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

По меньшей мере 56 рейсов оказались задержаны или отменены в столичных аэропортах. Об этом в понедельник, 12 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Больше всего рейсов задержано в аэропорту Домодедово: 23 самолета. Кроме того, в данной воздушной гавани два рейса были отменены.

В Шереметьеве задержали 15 рейсов и еще три самолета отменили. Также восемь рейсов задержаны в аэропорту Внуково, а пять — отменены, гласят данные сервиса.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Московском регионе за 12 часов местами выпало более 50 процентов месячной нормы осадков. По его словам, на базовой метеостанции ВДНХ выпало 18 миллиметров осадков.

Из-за возникшей непогоды транспортная отрасль по всей России этой ночью испытала значительные затруднения. Так, поезд под номером 7945, следовавший по направлению из Твери в Москву, пришлось остановить из-за ледяного дождя. Инцидент произошел накануне вечером в районе 21:50 на перегоне Подсолнечная — Поварово.

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