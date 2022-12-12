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Двухлетняя девочка попала под колеса грузовика в Екатеринбурге

Евгений Белоусов
Происшествия
Двухлетняя девочка попала под колеса грузовика в Екатеринбурге
Фото: shutterstock

Грузовик наехал на переходящую дорогу по неконтролируемому переходу женщину с детьми. В итоге под колеса автомобиля попала двухлетняя девочка. Об этом стало известно в понедельник, 12 декабря.

Сам инцидент попал на видео. На кадрах видно, что грузовик начал сдавать назад. Женщина и старший ребенок смогли избежать столкновения, но девочка поскользнулась и попала под колеса грузовика. Девочка выжила и отделалась только ушибом ноги.

Видео: Topmoretta / РЕН ТВ|Новости

Позднее в ГИБДД установили, что водитель не убедился в безопасности движения, когда двигался задним ходом, передает РЕН ТВ.

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Москвы за девять месяцев 2022 года снизилось на девять процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы. Также снизилось количество пострадавших. Травмы получили на шесть процентов меньше людей, чем за аналогичный период 2021 года.

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