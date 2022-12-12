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Американский разведывательный беспилотник заметили у берегов Крыма

Евгений Белоусов
Общество
Американский разведывательный беспилотник заметили у берегов Крыма
Фото: Unsplash

Американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был замечен в акватории Черного моря. Об этом стало известно в понедельник, 12 декабря.

Беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия и начал кружить вблизи крымского берега. Известно, что аппарат фиксировался примерно в 100 километрах по прямой от полуострова, передает «Лента.ру».

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что российский истребитель МиГ-31 сопроводил над акваторией Баренцева моря самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии, который приближался к границе с Россией.

30 ноября сообщалось, что ВКС России и Военно-воздушные силы НОАК Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе мероприятия китайские самолеты впервые приземлились на российском аэродроме, а самолеты РФ впервые сели в КНР.

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