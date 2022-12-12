Воевавшего на стороне ВСУ французского солдата отправят домой

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Солдат французской армии, который принимал участие в боевых действиях на территории Украины на стороне Киева, будет доставлен на родину. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщило издание Figaro, ссылаясь на министерство иностранных дел Франции.

В материале говорится, что в конце ноября военнослужащий по имени Антуан подорвался на мине, после чего попал в киевскую больницу, где ему не провели необходимую операцию, поскольку на тот момент не было подходящих условий для этого.

Мужчина, точный возраст которого не сообщается, обратился к властям с просьбой отправить его во Францию, где ему окажут качественную медицинскую помощь, призывая «проявить солидарность», однако на тот момент он не получил ответа.

До сведения властей ситуацию довел бывший пилот французской армии Ксавье Тительман, который обратился к внешнеполитическому ведомству Франции и лично к главе государства Эммануэлю Макрону в социальных сетях.

Накануне сообщалось, как во время выполнения боевых задач на Сватовском участке линии соприкосновения в Донбассе мобилизованные россияне столкнулись с группой иностранных наемников.