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Mash: Фронтмен Little Big оставил в России имущество на 23 миллиона рублей

Евгений Жуков
Общество
Mash: Фронтмен Little Big оставил в России имущество на 23 миллиона рублей
Фото: Youtube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Недавно фронтмен группы Little Big Илья Прусикин признался, что из-за переезда в Соединенные Штаты он лишился имущества, однако выяснилось, что на родине его ждут дом под Санкт-Петербургом, находящийся в дачном некоммерческом товариществе (ДНТ) «Рублевка», за восемь миллионов рублей и спортивный кроссовер Porsche Cayenne примерно за 15 миллионов.

Профильные специалисты оценивают стоимость земельного участка певца в два миллиона рублей, а само жилье не менее чем в шесть миллионов. Однако сам дом остался недостроенным. Как утверждают очевидцы, внутри дома осталось много строительных материалов, передает Telegram-канал Mash.

Прусикин 25 ноября заявил о серьезных изменениях в музыкальном коллективе. Из-за отъезда из России Прусикина и участницы группы Софьи Таюрской Little Big больше не сможет выступать в полном составе, а остальные члены музыкального коллектива принимать участие в деятельности группы не будут.

Позже Прусикин рассказал, что после отъезда с Таюрской в США они столкнулись с низкими гонорарами, что привело к финансовым проблемам.

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