В Александра Серова стреляли возле дома

Фото: alexander-serov.ru

Пару недель назад в певца Александра Серова стреляли возле дома. Об этом музыкант рассказал только сейчас в передаче «Звезды сошлись» на НТВ. По его словам, он хотел защитить своих детей, но получил отпор.

Артист нарвался на хулиганов, которые оказались вооружены. Инцидент случился около его дома. Врачи извлекли из тела Серова пулю, после чего он неделю находился в больнице.

Пуля угодила в ногу звезды. По словам Серова, злоумышленники дурачились, а пуля оказалась резиновой.

— Я сказал: «Ребята, может, прекратите? Дети могут выйти из подъезда». Они меня не узнали: «Ты чего нам указываешь?» Парень развернулся и выстрелил вниз. Но получилось мне в левую ногу. В голень, — сообщил исполнитель.

7 декабря сообщалось, что отца короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова экстренно госпитализировали в одну из московских больниц, где ему диагностировали пневматорокс. Известно, что артист почувствовал себя плохо, в связи с чем ему вызвали скорую помощь.