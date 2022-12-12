Бывший вице-премьер Дагестана получил пять лет колонии за хищение 108 миллионов рублей

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Мещанский суд Москвы в понедельник, 12 декабря, приговорил бывшего вице-премьера Республики Дагестан Мухтара Меджидова к пяти годам колонии и штрафу в 900 тысяч рублей по делу о хищении 108 миллионов рублей, которые были выделены Минобороны на создание радиолокационных систем посадки самолетов.

Суд признал виновным бывшего чиновника по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере». Прокурор требовал для него восемь лет колонии.

Также Меджидову запрещено занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах, сроком на 2,5 года.

Второй обвиняемый по делу, бывший директор Избербашского радиозавода имени Плешакова Фиряз Фарманов, получил четыре года колонии условно и штраф в 800 тысяч рублей, с испытательный сроком на пять лет. Иск удовлетворили на 108 миллионов рублей, которые взыскали с обоих обвиняемых.

Меджидов в 2012 году убедил сотрудников Минобороны в том, что радиозавод в Избербаше сможет изготовить для ведомства радиолокационные системы посадки самолетов РСП-10МН. На самом деле предприятие не обладало ни комплектующими, ни оборудованием для создания таких комплексов. Тем не менее, Минобороны перечислило ему 108 миллионов рублей за поставку трех комплектов станций, сообщает ТАСС.

7 декабря экс-начальника одного из отделов Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Аслана Фейзба объявили в международный розыск. Его обвиняют по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере».