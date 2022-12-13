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Три человека погибли в ДТП с участием свадебного кортежа в Дагестане

Юлия Курганова
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с участием свадебного кортежа в Дагестане
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Три человека погибли в аварии с участием свадебного кортежа в Дагестане. Об этом сообщили в понедельник, 12 декабря, в пресс-службе МВД региона.

Уточняется, что 12 декабря около 16:00 на 19-м километре автодороги Манас — Сергокала — Первомайское в Карабудахкентском районе 19-летний местный житель на автомобиле «BA3-21144», находясь в составе свадебного кортежа, двигавшегося из села Гурбуки в поселок Манас, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Mercedes-Benz GLS, за рулем которой находился 39-летний житель Левашинского района.

— Отстав в свадебном кортеже, водитель стремился наверстать упущенное расстояние. В результате аварии водитель «ВАЗ-21144», двое его пассажиров, жители поселка Манас 19 и 20 лет, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия, — сказано в Telegram-канале МВД.

Видео: Telegram / МВД Дагестана

Пассажирский автобус перевернулся в Кизеловском округе Пермского края, есть пострадавшие. Об этом 12 декабря сообщил глава округа Андрей Родыгин. Также ОН опубликовал снимок, на котором виден перевернутый автобус, съехавший с проезжей части в заснеженный кювет.

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