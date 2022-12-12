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Автобус с пассажирами перевернулся в Пермском крае

Юлия Курганова
Происшествия
Автобус с пассажирами перевернулся в Пермском крае
Фото: https://vk.com/glavakizel

Пассажирский автобус перевернулся в Кизеловском округе Пермского края, есть пострадавшие. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил глава округа Андрей Родыгин.

— Произошла авария пассажирского автобуса, двигавшегося из Александровска через Кизел в Пермь. Есть пострадавшие, — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также глава Кизела опубликовал снимок, на котором виден перевернутый автобус, съехавший с проезжей части в заснеженный кювет. Он отметил, что на трассе в настоящее время наблюдаются очень сложные условия.

В аварии пострадали два человека, им была оказана медицинская помощь.

12 декабря внедорожник «Ленд Ровер» сбил двух человек в центре Москвы, после чего скрылся с места происшествия. Уточняется, что пешеходы пересекали проезжую часть в положенном месте на зеленый сигнал светофора.

До этого сообщалось, что на Страстном бульваре произошло столкновение внедорожника со снегоуборочной техникой, в результате чего один человек скончался. Водитель внедорожника скрылся с места аварии. Позже сотрудники правоохранительных органов задержали его.

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