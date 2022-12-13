Bloomberg: У России есть шанс вернуть лидерство в поставках газа в Евросоюз

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У России есть возможность восстановить статус главного поставщика газа в Европейский союз. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В статье приводятся в пример слова премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, заявившего, что остаться без газа из России навсегда было бы «исторически невежественным и геополитически неправильным».

Подчеркивается, что для многих немецких политиков цены имеют большое значение.

— Сейчас Германия платит 140 евро за мегаватт-час за импорт газа, что примерно в семь раз больше, чем в среднем с 2010 по 2020 год. Чтобы успокоить своих потребителей и компании, ФРГ тратит миллиарды на субсидии, — сказано в публикации.

Европейский союз обезопасил себя на текущую зиму в вопросе обеспеченности природным газом. Об этом 12 декабря на пресс-конференции в Брюсселе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом она назвала следующую зиму более сложной, чем нынешняя. По ее мнению, Евросоюзу может не хватить 30 миллиардов кубических метров газа.