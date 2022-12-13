«Автостат» назвал самый продаваемый иностранный автомобиль в России в ноябре

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Самой продаваемой иностранной машиной в ноябре стала китайская Chery, за месяц в России ее приобрели 5537 раз, это на 84,3 процента больше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Об этом сообщили в агентстве «Автостат».

— Самой популярной моделью Chery на российском рынке в ноябре стал кроссовер Tiggo 7 PRO с показателем 3192 автомобиля (рост в 3,2 раза), — сказано в сообщении.

Второе место досталось компактному кроссоверу Chery Tiggo 4 — его в ноябре продали 1191 раз. Третье место занял кроссовер Chery Tiggo 8 PRO — в ноябре купили 542 таких автомобиля.

В столице запустили серийную сборку автомобилей «Москвич». Первенцем возрожденного бренда стал кроссовер, получивший название «Москвич-3». Что известно о новом автомобиле, где и когда его можно приобрести, а также как получить на него скидку — в материале «Вечерней Москвы».

Новые модели «Москвичей» собирают на столичном автозаводе, который ранее принадлежал французской компании Renault. Бывший владелец объявил о своем уходе из России в марте 2022 года, после чего завод перешел в собственность правительства Москвы.