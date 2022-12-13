Более тысячи площадок доступны для москвичей в сервисе «Вместе с культурой» для аренды

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Более тысячи площадок в культурных учреждениях столицы включены в электронный каталог сервиса аренды городских пространств «Вместе с культурой». Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

— В сервисе представлен большой выбор помещений — это многофункциональные современные пространства, расположенные как в центре города, так и за его пределами, например, в ТиНАО и Зеленограде. Это позволяет подобрать максимально удобное для участников и организаторов место и дает новые возможности для развития районных учреждений культуры, — рассказал он.

По словам Козлова, востребованность сервиса подтверждается статистикой. Так, порядка 40 процентов человек, которые бронировали помещения в 2022 году, ранее уже обращались за этой услугой сервиса.

Жителям столицы предоставляется возможность забронировать помещения для концертов, выставок, презентаций, лекций, деловых встреч и других мероприятий в 107 районах города, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого москвичам рассказали, какие услуги можно оформить в МосгорБТИ. В общей сложности в бюро можно найти 500 тысяч инвентарных дел.