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Москвичам рассказали, какие услуги можно оформить в МосгорБТИ

Полина Долганова
Город
Москвичам рассказали, какие услуги можно оформить в МосгорБТИ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жителям столицы рассказали, какие услуги можно оформить в МосгорБТИ. В общей сложности в бюро можно найти 500 тысяч инвентарных дел.

Так, например, ведомство ведет адресный реестр Москвы. В настоящее время в нем насчитывается свыше 5,8 миллиона записей. Специалисты присваивают адреса зданиям и помогают изменить адрес объекта, если на это есть основания.

Одной из самых популярных услуг бюро является предоставление архивной информации. По запросу жители города могут узнать все, что происходило с конкретным зданием и было задокументировано до 1 января 2013 года.

Также горожане могут заказать в МосгорБТИ комплексную оценку рыночной стоимости жилья. Эта услуга помогает при оформлении ипотеки и заключении договора купли-продажи.

Специалисты бюро также могут разработать проект и локальную смету для тех, кто запланировал ремонт, а новоселы могут обратиться за независимой экспертизой квартиры перед подписанием акта приема-передачи, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Недавно в МосгорБТИ появился новый сервис для специалистов по продаже и аренде квартир и коммерческих помещений. Документы технического учета теперь выдаются в максимально короткие сроки.

Также в МосгорБТИ начали выдавать заключения для признания садового дома жилым. Для этого специалисты оценят техническое состояние садового дома в два этапа.

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