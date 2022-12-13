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Сервис проверки справки об отсутствии задолженности за услуги ЖКХ начал работу в Москве

Александр Афонин
Город
Сервис проверки справки об отсутствии задолженности за услуги ЖКХ начал работу в Москве
Фото: Pexels

Проверить подлинность справки о наличии или отсутствии задолженности или переплаты за услуги ЖКХ теперь можно с помощью в онлайн-сервисе «Проверка подлинности документов жилищного учета». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 13 декабря.

— Достоверность и неизменность данных в сервисе обеспечивается за счет использования технологии блокчейна. Все сведения хранятся в обезличенном виде таким образом, что их невозможно заменить или удалить. Таким образом, сервис исключает возможность подлога и гарантирует покупателю подлинность предоставленных документов, — сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Владислав Шишмарев.

Для проверки москвичам следует отсканировать QR-код, размещенный на справке. После этого их перенаправят на страницу сервиса, где будет представлена обезличенная информация о выданном документе, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице создали платформу цифровой терапии «Здоровье.ру». Она охватывает свыше 20 нозологий и позволяет проводить мониторинг хронических заболеваний.

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