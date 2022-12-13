Армия России применила новые РСЗО по укрепрайону ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Армия России применила реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» для поражения укрепительного района украинских сил на Марьинском направлении. Об этом стало известно во вторник, 13 декабря.

На кадрах видно, как военнослужащие применяют «Торнадо-Г», представляющую из себя усовершенствованную версию РСЗО «Град». Также на кадрах продемонстрировано успешное поражение позиций противника реактивными снарядами калибра 122 миллиметра, сообщает РИА Новости.

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил в беседе с «Вечерней Москвой», в чем преимущество модернизированных российских РСЗО. По его словам, подобное вооружение позволит быстрее одержать победу в ходе военной спецоперации на Украине.

Накануне российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на территории Донецкой народной республики (ДНР) два самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8, принадлежащих ВСУ. Помимо этого, в Луганской народной республике (ЛНР), Харьковской области и Донецке было уничтожено шесть беспилотников. А в Херсонской области российские войска перехватили две баллистические ракеты «Точка-У» и два снаряда РСЗО HIMARS.